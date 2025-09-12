Dubbele aanrijding op Burg. Kasteleinweg

Aalsmeer – Vrijdag 12 september omstreeks 06:37 uur in de ochtend heeft er een ernstige aanrijding plaatsgevonden op de Burgemeester Kasteleinweg (N196) ter hoogte van Studio’s Aalsmeer.

Een persoon liep over de weg en werd aangereden door een bus. De politie en de ambulancedienst waren snel ter plaatse. Het slachtoffer is na eerste hulp ter plaatse naar het ziekenhuis vervoerd.

Tijdens het onderzoek botste nieuwsgierige automobilisten ook op elkaar. Het verkeer is omgeleid via de busbaan.

Fotograaf: VLN Nieuws – Marco Carels