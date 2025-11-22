Dubbel prijs voor Slagerij Steen!

Aalsmeer – Slagerij Steen mag zich sinds vrijdagavond 21 november Ondernemer van het Jaar noemen. Het familiebedrijf kreeg deze titel in de categorie MKB klein-midden.

En de slagerij uit de Zijdstraat ging er ook nog eens met de Publieksprijs vandoor. Dubbel feest dus voor Steen waar kwaliteit en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. De ondernemers in het Centrum zijn uiteraard bijzonder trots op ‘hun’ collega en terecht!

Later volgt meer informatie over de verkiezing Onderneming van het Jaar en de overige prijzen.

Bron en foto’s: Aalsmeer Centrum