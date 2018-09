Driewielerfiets uit sloot gered door brandweer

Aalsmeer – De brandweer is zondag 2 september rond twee uur in de middag na een melding uitgerukt naar de Zwarteweg. Ter plaatse bleek een driewielerfiets in de sloot te liggen.

Brandweerduikers zijn ter plaatse geweest om te kijken of er nog iemand in de sloot lag. Dit was niet het geval.

Het is onbekend hoe de driewieler in de sloot terecht gekomen is. De politie heeft de fiets meegenomen naar het politiebureau. De eigenaar kan zich melden via 0900-8844 of langs komen bij het bureau aan de Dreef.

Foto: VTF – Laurens Niezen