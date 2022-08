Dreamteam voor geluid bij Vuur en Licht op het Water

Aalsmeer – Vorig jaar was de vuurwerkshow bij Vuur en Licht op het Water voor het eerst op muziek. Er stonden twee grote geluidstorens opgesteld bij de Watertoren ter ondersteuning van het audiovisuele spektakel. Bas Henneman is hier verantwoordelijk voor. Hij is in het dagelijks leven al tien jaar bezig om het transport van kostbare schilderijen goed te laten verlopen, maar heeft een uit de hand gelopen hobby, zoals hij zelf zegt. Bij Aalsmeerse evenementen verzorgt hij geluid en licht. Zoals dus vorig jaar bij Vuur en Licht op het Water, waar alles haarfijn klopte. Dit jaar is Bas er met zijn team van vier mensen weer bij. “We pakken weer groot uit, met dit keer drie geluidstorens en nog wat andere verrassingen. Het gaat helemaal goed komen”, aldus Bas.

Extra speciaal

De muziekmix voor de vuurwerkshow wordt ook dit jaar weer verzorgd door Lennart Bader. Hij is in Aalsmeer bekend van Radio Aalsmeer, maar ook een gevestigde naam in de (dance)muziekindustrie. Met zijn bedrijven RadioPush en StreamPush werkt hij voor diverse (bekende) artiesten. “Het is super leuk om al m’n ervaring in te kunnen zetten voor zo’n mooi Aalsmeers event”, zegt Lennart. “Dat je op het water en langs de kant via een radiootje op 105.9 FM de muziek kunt horen is echt bijzonder; het maakt het vuurwerk extra speciaal.”

Bezoekers en thuisblijvers

De lokale omroep zendt de hele avond uit vanaf de watertoren en Eric Spaargaren verzorgt daar de presentatie en muziek. Eric is in het dagelijks leven de directeur van de Antoniusschool in Kudelstaart, maar ook bekend van ‘De Mark en Eric Show’ op Radio Aalsmeer. Hij is er klaar voor: “De eerste uitzending vorig jaar smaakte naar meer, dus dit jaar doen we er nog een tandje bovenop. We maken niet alleen een leuk programma met veel lekkere muziek voor iedereen in de VIP tent, langs de kant en op het water, maar ook voor de thuisblijvers.“

Synchroon

Ondertussen meet Lennart in de watertoren met radio-collega Adrie de Rooij de vertraging die het geluid via de verbinding met de studio en de FM zender oploopt. Door daar rekening mee te houden kan het vuurwerk zo synchroon mogelijk met de muziek worden afgestoken. “Vorig jaar hebben we met het team staan juichen toen alles volgens plan ging. We hadden kippenvel toen Jan Leliveld’s lied ‘Aalsmeer’ acapella over de Poel galmde, gevolgd door een grandioos slotakkoord. Ik had er eerlijk gezegd een hard hoofd in of we dat ooit nog konden overtreffen, maar dat zou dit jaar toch zomaar kunnen gebeuren… “.

Bombastisch

De muziekmix omschrijft Lennart als ‘episch orkestraal’. Bombastisch zoals je het kent uit filmtrailers, met orkest uitvoeringen van bekende nummers en invloeden uit verschillende muziekstijlen. Heel bijzonder wordt dit jaar de primeur van de remix die de Aalsmeerse DJ Aversion (Robin Kesting) maakte van het lied van Jan Leliveld. “Robin’s remix zit in de muziekmix verwerkt en is heel erg tof geworden. Gaat het horen! Komt het zien!”

Foto: Bas Henneman, Lennart Bader en Eric Spaargaren met hun FM-radio. Foto: www.kicksfotos.nl.