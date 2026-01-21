DownTown Op de Hoek met bingo en muziek

Kudelstaart – Zondag 1 februari staat Café Op de Hoek volledig in het teken van DownTown op de Hoek. Samen wordt aan mensen met een verstandelijke beperking de kans gegeven om mee te draaien in de keuken, in de bediening en achter de bar. Het wordt een dag vol muziek met een swingo (muzikale bingo) door zingende DJ Dennis om 11.30 uur en om 14.30 uur. En voor nog meer muzikale gezelligheid aan de Kudelstaartseweg gaat zanger Thomas Oudshoorn zorgdragen. Lootjes voor de swingo zijn à 2 euro te koop aan de bar. Iedereen is welkom. DownTown op de Hoek is tot 17.00 uur.

Droom Disco

De opbrengst van de swingo is voor Stichting Droom Disco. Al twaalf jaar organiseert deze stichting maandelijks een disco voor mensen met een beperking in The Beach. Gemiddeld worden tachtig tot honderd mensen per maand, met zowel een verstandelijke als een lichamelijke beperking, welkom geheten. De droomdisco wordt met heel veel liefde, plezier en enthousiasme door vrijwilligers georganiseerd. De stichting is nu echter op een punt gekomen dat de apparatuur aan vervanging toe is, evenals de decoratie die bedacht wordt bij de verschillende thema’s om de zaal sfeervol aan te kleden. Bovendien bestaat de droomdisco binnenkort 12,5 jaar en dit bijzondere moment wil de stichting uitgebreid gaan vieren.

Inzamelingsactie

En voor de nieuwe apparatuur, decoratie en de jubileumviering is geld nodig. De vrijwilligers van de Droom Disco zijn nu een inzamelingsactie op GoFundMe gestart. Er is al een bedrag van 1175 euro opgehaald, maar iedere gift blijft welkom. De actie is een initiatief van Paulien Koekebakker en heet ‘een wens voor onze stichting Droom Disco’. Iedere bijdrage is welkom.

Foto: DownTown Op de Hoek in 2024 (archief).