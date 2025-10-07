Dorpsgesprek over toekomst Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – Zeventig Aalsmeerders en Kudelstaarters deden mee aan een gesprek over de toekomst van hun dorp. De inwoners waren willekeurig gekozen en uitgenodigd. Het dorpsgesprek ging over wonen, verkeer, economie, natuur en recreatie. Met als belangrijkste vraag hoe de gemeente Aalsmeer er over ongeveer vijftien jaar uitziet. Het dorpsgesprek werd georganiseerd door de gemeente en vond plaats in het gebouw van de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat.

De deelnemers vertelden wat zij belangrijk vinden voor hun woonplaats. Veelgenoemde onderwerpen waren wonen, verkeer en openbaar vervoer. Daarnaast kwamen onder meer veiligheid, leefbaarheid en recreatie aan de orde. Inwoners gingen met elkaar in gesprek, deelden ideeën en spraken hun zorgen uit. De avond was een onderdeel van de voorbereiding op de omgevingsvisie. Het plan waarin wordt geschetst hoe de gemeente er rond het jaar 2040 uitziet. Voor wethouder Bart Kabout was het een waardevolle avond. “Het was een mooie opkomst van inwoners van alle leeftijden en vanuit alle wijken”, zei de wethouder na afloop. “Het is heel waardevol om te horen wat er leeft. We proberen daar zo goed mogelijk rekening mee te houden.”

Vragenlijst invullen

Niet uitgenodigd, maar wel uw/jouw mening geven? Vul dan de online vragenlijst in via participatie.aalsmeer.nl. De vragenlijst is ook op papier beschikbaar in het raadhuis en in verschillende buurtcentra.

Foto: Dorpsgesprek in Doopsgezinde Kerk (foto: Gemeente Aalsmeer).