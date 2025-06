Dorcas 45 jaar: Erespeldje voor vrijwilligers Winkel Aalsmeer

Aalsmeer – Dorcas bestaat 45 jaar en dat wordt gevierd. De medewerkers van de organisatie uit Almere hebben donderdag 19 juni massaal donateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen bedankt voor hun steun aan de internationale hulporganisatie. Ook de vrijwilligers van Dorcas Winkel Aalsmeer werden deze dag in het zonnetje gezet.

Met een bedankpakket kwamen Dorcas-medewerkers uit Almere met veel enthousiasme aan bij de kringloopwinkel. De vrijwilligers mochten onder luid applaus van de uitgedeelde handenklappers over een blauwe loper de winkel binnenlopen. Daar ontvingen zij een bedankpakket als symbool voor hun inzet en de impact die zij met hun werk in de winkel maken, zowel in Nederland als in de projectlanden van Dorcas. In het pakket zat voor elke vrijwilliger een erespeldje en wat lekkers. Ook de aanwezige klanten kregen een traktatie.

Dorcas Dankjewel Dag

Het bezoek van de winkel maakte onderdeel uit van de Dorcas Dankjewel Dag, een dag waarop Dorcas iedereen bedankte voor zijn of haar bijdrage. Naast de winkel in Aalsmeer werden ook bijna alle andere kringloopwinkels van Dorcas bezocht. Op het kantoor in Almere schreven medewerkers bedankkaartjes voor sponsors, donateurs en andere relaties. Ook was een groep medewerkers deze dag aan het bellen naar trouwe supporters, om hen te bedanken voor hun – vaak al jarenlange – steun.

Dorcas is 45 jaar geleden opgericht als Christelijke Stichting voor Hulp aan Gewetensvervolgden (CSHG). Deze organisatie kwam in de jaren ’80 op voor mensen in het communistische Oost-Europa, die werden vervolgd vanwege hun geloof. Inmiddels is Dorcas uitgegroeid tot een internationale organisatie voor noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. De organisatie werkt in dertien landen in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Een deel van de inkomsten van Dorcas komt binnen via de kringloopwinkels. In totaal zijn er in Nederland 44 Dorcas-winkels. Deze worden allemaal gerund door vrijwilligers, die zich zo belangeloos en met veel enthousiasme inzetten voor mensen in nood. De opbrengst van de kringloopwinkels komt geheel ten goede aan de projecten van Dorcas.

Foto: Dorcas Winkel Aalsmeer (aangeleverd)