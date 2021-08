Door woordkunst en ritme je gedachten op papier leren zetten

Amstelland – Wist je dat rap een afkorting is van rhythm and poetry? Tijdens de workshop op 19 augustus van 18.00 tot 20.00 uur in de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein leer je verschillende vormen van poëzie en schrijf je je ‘spoken word’ of rap-tekst! Daarbij kun je pizza eten en een frisdrankje nemen.

Na een korte terugblik op het ontstaan van rap en spoken word, leer je aan de hand van gedichten en rap-teksten, geschreven door rappers zoals Tupac, Notorious B.I.G. Jay-z en Akwasi, hoe je door middel van woordkunst en ritme je gedachten op papier kan zetten.

De workshop wordt gegeven door Rachel Rumai Diaz. Zij is dichter, schrijver, programmamaker en performance artist en werkte onder andere met FunX, het Tropenmuseum en Read My World. In haar werk houdt ze zich bezig met onder meer racisme, diversiteit & inclusie en politiek.

De workshop is voor belangstellenden vanaf 15 jaar. Voor meer informatie en kaartverkoop (2,50 voor leden, 5 euro voor niet-leden) zie: https://amstelland.op-shop.nl/2713/workshop-rhythm-and-poetry-met-pizza-slices/19-08-2021.

Rachel Rumai Diaz verzorgt de workshop. Foto: Tomek Dersu Aaron.