Donna kiest voor werkbezoek bij autobedrijven tijdens Digimatch

Regio – Op werkbezoek bij een kok, advocaat of een onderwijsassistent? Het kan allemaal met VMBO On Stage. Meer dan 800 vmbo-leerlingen van Wellant Westplas Mavo, Panta Rhei, het VeenLanden College en Vakcollege Thamen doen hieraan mee. Zo ook Donna, leerling van het Vakcollege Thamen. Voor haar was de keuze gemakkelijk: “Ik wil de autotechniek in”, zegt zij. “Ik heb mij daarom ingeschreven voor werkbezoeken bij Brabebo en bij Autobedrijf Berkelaar.”

Haar enthousiasme voor de techniek werd al met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten. “Mijn vader heeft een autobedrijf met de familie”, vertelt zij. “Dat betekent dat hij mij al vanaf jongs af aan meegenomen heeft in de techniek. Daar heb ik altijd interesse in gehad. Dat maakt dat ik ook gekozen heb voor het Vakcollege Thamen.”

Overtuigd

Dat meiden zó overtuigd zijn voor een baan in de techniek, hoor je minder vaak. “Natuurlijk vind ik het jammer dat niet meer meiden voor een technische opleiding kiezen”, zegt Donna. “Dat maakt dat meiden zich ook veel meer moeten bewijzen; we moeten laten zien dat we het echt wel kunnen. Al zal dit voor mij nooit iets zijn waardoor ik me laat tegenhouden. Ook mijn vader motiveert me enorm mijn eigen keuzes te maken. Ik vind dit gewoon heel erg leuk.”

Brabebo, een van de plekken waar Donna graag haar werkbezoek op 1 of 7 juni zou willen doen, richt zich op de sloop van auto’s. “Het leek me wel leuk om daarheen te gaan”, vervolgt Donna. “Ik ben wel benieuwd hoe een werkdag in dit bedrijf eruitziet.” Datzelfde geldt voor haar interesse in Autobedrijf Berkelaar. “In dat bedrijf ben ik nieuwsgierig naar het werken in de garage”, stelt Donna. “Ze hebben er ook een grote showroom, maar daar wil ik echt niet komen!”

Lastig kiezen

Voor Donna was het zelfs nog lastig kiezen tussen alle technische beroepen die werden gepresenteerd tijdens Digimatch; het digitale alternatief voor het Beroepenfeest. “Ik zag ook het beroep ‘chauffeur’ ertussen staan. Ook dat beroep maakte mij nieuwsgierig: wat doet een chauffeur precies in het dagelijks leven? En waarom heeft hij of zij voor dit beroep gekozen? Misschien dat ik dit bedrijf nog wel vraag of ik op een ander moment mag komen kijken…”

Waar de matches tussen leerlingen en beroepsbeoefenaren normaliter worden gemaakt op het Beroepenfeest, vond het maken van de matches dit jaar digitaal plaats. “De leerlingen zijn daar heel enthousiast en serieus mee aan de slag gegaan”, legt Manon van Scheppingen uit. Zij is decaan op het Vakcollege Thamen. “De meesten gingen gericht te werk omdat ze weten wat ze willen. Eén leerling vroeg mij of zij een beroep mocht kiezen dat ze nog niet kent. Juist dat willen we stimuleren; dit is de kans om kennis te maken met minder bekende beroepen. Wellicht zal het je verrassen.”

Meer lezen over Veen en Amstelland On Stage? Kijk op www.veenenamstellandonstage.nl