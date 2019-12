Doneer je staart voor een kinderpruik

Streek – Per jaar verliezen zo’n 600 jonge kankerpatiënten hun haar door chemotherapie. Een haarwerk kan ervoor zorgen dat dit kind zich in elk geval aan de buitenkant niet anders voelt dan leeftijdgenootjes. Stichting Haarwensen maakt voor deze kinderen pruiken met echt haar. Wil jij jouw haar hieraan doneren? Tijdens Wereldkankerdag op 4 februari, staan tussen 13.00 en 17.00 uur bij Adamas Inloophuis kappers klaar om je lange lokken te knippen en je een gratis nieuwe coupe te geven.

Stichting Haarwensen

Het verliezen van haar heeft vaak een grote impact en met een kaal hoofd kan een kind zich minder zelfverzekerd voelen. Een mooi haarwerk kan ervoor zorgen dat een kind het zelfvertrouwen terugkrijgt en zich niet anders voelt dan leeftijdgenoten. Maar goede haarwerken zijn vaak erg duur en er wordt slechts een klein gedeelte door de verzekering vergoed. Stichting Haarwensen biedt deze kinderen de keuze uit een grote collectie haarwerken van hoge kwaliteit, zonder dat daaraan voor hen kosten verbonden zijn. De haarwerken worden gemaakt van echt haar.

Minimaal 30 centimeter

Maak met jouw staart ook een ander blij. Verleden jaar kon stichting Haarwensen blij gemaakt worden met 12 staarten. Zit die van jou er ook bij volgend jaar? Jouw staart moet wel minimaal 30 centimeter zijn en niet geverfd. Waar: Adamas Inloophuis, Eugenie Previnaireweg 61, Nieuw-Vennep. Aanmelden en meer info via www.adamas-inloophuis.nl/doneerjehaar en kijk voor vragen op www.haarwensen.nl.

Adamas Inloophuis

Het Adamas inloophuis is een plek waar volwassenen en kinderen (vanaf 4 jaar) geconfronteerd met kanker, hun naasten of nabestaanden, uit de hele regio onvoorwaardelijk welkom zijn. Ze kunnen bij het inloophuis terecht voor informatie, lotgenotencontact, therapeutische begeleiding, creatieve en lichaamsgerichte workshops en uiteraard voor een luisterend oor. In het Adamas Inloophuis werken 110 vrijwilligers die 7.000 bezoeken begeleiden. In het oncologiecentrum van het Spaarne Gasthuis werken 20 vrijwilligers die jaarlijks 6.500 bezoeken begeleiden. Het Adamas Inloophuis is 100% afhankelijk van giften, donaties en subsidies. Jaarlijks is er 300.000 euro nodig om de gasten kwalitatief hoogstaande begeleiding en ondersteuning te bieden.