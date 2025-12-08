Donatie van SPIE voor Midgetgolfclub Aalsmeer

Aalsmeer – Tijdens de Pramenrace op 13 september is er gul gedoneerd voor het goede doel van dit jaar: Midgetgolfclub Aalsmeer. Op zaterdag 29 november heeft het SPIE-bestuur vervolgens een prachtige cheque van maar liefst 1.909,35 euro mogen overhandigen aan de club.

Deze bijdrage betekent enorm veel voor Midgetgolfclub Aalsmeer. Dankzij de donatie kan een mooie verbeteringen doorgevoerd worden, waaronder de renovatie van de fietsenstalling. Het bestuur van de Midgetgolfclub was aangenaam verrast en had zo’n hoog bedrag nooit verwacht.

Het SPIE-bestuur vindt het geweldig dat de deelnemers ieder jaar weer prachtige donaties doen voor een club of vereniging uit de eigen gemeente. “De betrokkenheid enorm en daar zijn we enorm trots op. Onze dank is groot”, aldus de organisatie van de Pramenrace.