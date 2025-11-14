Donatie Inner Wheel Aalsmeer aan De Regenboogboom

Aalsmeer – Stichting De Regenboogboom zet zich al meer dan dertig jaar in voor kinderen die te maken hebben met grote uitdagingen in hun jonge levens. Vaak is dit omdat ze ziek zijn, maar uitdagend is het ook wanneer er sprake is van een handicap of als zij te maken hebt met een echtscheiding of het verlies van een naaste.

Inner Wheel Aalsmeer, die zich als actieve serviceclub inzet voor maatschappelijke doelen met als kernwaarden sociale betrokkenheid, verbondenheid en solidariteit, heeft een cheque van 8.000 euro uitgereikt aan De Stichting De Regenboogboom. Dit mooie bedrag is het resultaat van diverse fundraisingactiviteiten die de club het afgelopen jaar heeft georganiseerd.

Elk jaar kiest de club een nieuw project om te ondersteunen. De leden van Inner Wheel Aalsmeer komen één keer per maand bijeen. De bijeenkomsten worden gekenmerkt door gezelligheid, en inspirerende gezamenlijke activiteiten. Naast het versterken van onderlinge vriendschap, organiseren de leden ook regelmatig fundraisingactiviteiten om maatschappelijke projecten – lokaal, regionaal of landelijk – te ondersteunen.

De club maakt deel uit van Inner Wheel Nederland, een internationale organisatie van vrouwen die zich wereldwijd inzetten voor vriendschap, dienstbaarheid en het bevorderen van begrip tussen culturen.

Foto: Overhandiging cheque (aangeleverd).