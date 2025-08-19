Donateursvaart Bovenlanden: Avond vol trots en verbinding

Aalsmeer – Wat een avond vol trots, emotie en natuurbeleving! Tijdens de jaarlijkse donateursvaart van Stichting De Bovenlanden Aalsmeer afgelopen vrijdag 15 augustus werden donateurs en betrokkenen getrakteerd op een unieke ervaring waarin zichtbaar en voelbaar werd wat jaren van inzet en toewijding hebben opgeleverd. Langs slootjes, oude kreken en de Grote en Kleine Poel ontdekten de gasten vanaf het water de bijzondere resultaten van de projecten van de stichting. Met uitleg van adviseur Cees Tas en Bart Hulsebos werd iedere akker en elk initiatief tot leven gebracht.

Het mooiste woord van de avond? ‘Geriefhout’ – bomen die vroeger werden gebruikt voor bezemstelen en handgrepen, en nu symbool staan voor het behoud van het cultureel landschap. De avond startte krachtig met een toespraak van oud-voorzitter Piet Harting, gevolgd door een indrukwekkend muzikaal intermezzo: Saskia Veenswijk ontroerde met het Grote Poellied, helder en vol liefde gezongen. Een bijzonder moment vond plaats bij de moeraseik op de kop van Topsvoort. Deze boom staat nu in overlevingsstand, maar symboliseert tegelijk de veerkracht en hoop voor de toekomst. “Alle begin is moeilijk, maar het komt goed”, aldus bestuurder Cor, die de aanwezigen meenam in verleden, heden en toekomst van de stichting.

De avond kreeg een feestelijke afsluiting toen ambassadeur Henk van Leeuwen – al jarenlang een onvermoeibare pleitbezorger van De Bovenlanden – op zijn verjaardag in het zonnetje werd gezet. Na afloop was er ruimte om samen na te praten en vooruit te kijken naar de toekomst. Donateurs en bestuurders keerden huiswaarts met een warm hart en een gedeelde droom: het behoud en de bescherming van het unieke Aalsmeerse landschap.

Stichting De Bovenlanden Aalsmeer zet zich in voor het behoud, beheer en de bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorie rondom de Westeinderplassen. Met de steun van donateurs en vrijwilligers worden waardevolle natuurprojecten gerealiseerd en gekoesterd, zodat toekomstige generaties kunnen blijven genieten van dit unieke natuurgebied.

Foto: Start donateursvaart van De Bovenlanden (aangeleverd).