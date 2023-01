Doe mee aan Koninklijk Concertgebouw Concours

Regio – Het Koninklijk Concertgebouw nodigt alle 9 tot 14-jarigen uit Noord-Holland die zingen of een instrument spelen uit om mee te doen aan het Koninklijk Concertgebouw Concours. Bij dit landelijke concours, dat dit jaar zijn vijftiende editie beleeft, draait het om plezier hebben in muziek maken.

Kinderen krijgen een kijkje achter de schermen, ontmoeten bekende artiesten en musici, en gaan op eigen niveau – of ze nu beginner zijn of al meer muzikale meters hebben gemaakt – aan de slag. Deelnemers die zich al verder hebben ontwikkeld, doen mee aan het finaletraject en maken kans op een geldprijs, een masterclass en een solo-optreden in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw.

Zo wist in 2022 Vincent Opheikens uit Amsterdam met zijn gitaarspel de titel in de wacht te slepen. Nieuw dit jaar is de aanmoedigingsprijs voor een nog pril, maar veelbelovend talent. Aanmelden voor het concours kan tot en met 18 april via concertgebouw.nl/concours.