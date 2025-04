Doe mee aan het klimaatexamen

Aalsmeer – Stichting Nieuw Aalsmeer heeft fantastisch nieuws: In samenwerking met de gemeente Aalsmeer wordt het Klimaatexamen 2025 voor Aalsmeerders en Kudelstaarters georganiseerd. Dit is een mooie kans om je weer eens te wanen in de examenstress en je kennis over klimaatverandering en duurzaamheid te testen en te vergroten. Het geeft je niet alleen waardevolle inzichten, maar ook praktische ideeën en inspiratie om zelf jouw steentje bij te dragen!

Het Klimaatexamen is een landelijk examen dat je gedurende één uur op een leuke en leerzame manier uitdaagt om meer te weten te komen over klimaatverandering, duurzaamheid en wat samen gedaan kan worden voor een beter milieu. Thema’s zoals oorzaken en gevolgen, klimaatadaptatie en circulaire economie komen aan bod. Na het maken van het examen weet je niet alleen hoe het gesteld is met jouw klimaatkennis, maar ook op welke manier jij kan bijdragen aan een duurzamere wereld.

Het Klimaatexamen vindt plaats op donderdag 22 mei van 19.00 tot 20.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) in de raadskelder van het Raadhuis, Raadhuisplein 1. Aanmelden is eenvoudig! Ga naar www.klimaatexamen.nl en registreer je. Deelname is gratis en toegankelijk voor iedereen binnen de gemeente.

Wil je je kennis vergroten voordat je het examen maakt? Bezoek de website https://klimaatexamen.nl voor oefenvragen en handige informatie. Denk eraan een pen, rekenmachine en eventueel leesbril mee te nemen. Na afloop zullen de antwoorden beschikbaar zijn en is er ruimte tot napraten met koffie en thee.