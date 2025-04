Doe mee aan de Vitac tafeltennis clinic

Vinkeveen – Ooit gedacht, ik zou wel eens willen (leren) tafeltennissen? Nu is dit de kans om met deze leuke sport kennis te maken, geheel vrijblijvend. Het maakt niet uit of je al eens een potje gepingpongd hebt tijdens vakantie of nog nooit een tafeltennisbatje in je handen hebt gehad. Of je in je jeugdjaren getafeltennist hebt en nu zin hebt om het weer op te pakken? Onder de professionele begeleiding van een gediplomeerde trainer leer je de basisvaardigheden in een ontspannen sfeer. Plezier in het spel staat voorop.

Deze clinic wordt georganiseerd door de Vinkeveense tafeltennisvereniging Vitac. Op deze club wordt al 60 jaar deze sport enthousiast beoefend door mensen van alle leeftijden, op recreatief gebied en competitieverband. De clinic start woensdag 9 april en zal daarna elke woensdagavond gegeven worden, tot en met 14 mei. Locatie: Dorpshuis De Boei in Vinkeveen, van 20.00 tot 21.00 uur. Uiteraard is het ook mogelijk om een aantal avonden mee te doen in plaats van de hele clinic te volgen. De kosten bedragen € 5,– per avond. Meer informatie/inschrijven: www.vitac-tafeltennis.nl/contact-secretaris.

Foto: aangeleverd.