Dodelijk ongeval op rotonde Kasteleinweg

Aalsmeer – Na diverse aanrijdingen met (lichte) gewonden en materiële schade tussen bussen, auto’s en fietsen heeft vrijdag 14 november in de ochtend een ongeval plaatsgevonden met dodelijke afloop. Een inwoonster op een elektrische fiets is op de rotonde bij de kruising Van Cleeffkade en Oosteinderweg aangereden door een auto, die vanuit de richting Hoofddorp Aalsmeer inreed. De vrouw raakte zwaar gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar zij later op de dag aan haar verwondingen is overleden.

Burgemeester geschokt

Burgemeester Gido Oude Kotte over het dodelijke ongeval op de rotonde van de Burgemeester Kasteleinweg waarbij een 77-jarige inwoonster van Aalsmeer om het leven is gekomen: “Ik ben geschokt door dit tragische ongeval. Het heeft een grote impact op onze samenleving als een inwoonster van Aalsmeer door zo’n noodlottig ongeval ons ontvalt. Het staat in schril contrast met de feestelijkheden die op die dag in het dorp plaatsvonden. Ik leef mee met de nabestaanden: familie, vrienden en bekenden van mevrouw. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en wij moeten de uitkomsten daarvan afwachten.”

Extra voorzieningen

De rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg staan te boek als onveiig en onoverzichtelijk. Naar aanleiding van de vele botsingen en ongelukken hebben al meerdere onderzoeken plaatsgevonden en zijn enkele voorzieningen getroffen om een duidelijker en rustiger beeld te creëren, echter volgens de politiek en de inwoners nog niet genoeg. Er zijn meer en extra voorzieningen nodig om de rotondes voor alle gebruikers veiliger te maken, bijvoorbeeld lampjes die oplichten bij het oversteken van fietsers en voetgangers. Hopelijk krijgt de gemeente nu wel hulp en bijval van Vervoerregio Amsterdam en de Provincie en gaat gezamenlijk snel actie ondernomen worden om het aantal aanrijdingen terug te dringen.