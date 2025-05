DJ-apparatuur uit studio in N201 gestolen

Aalsmeer – Op maandag 19 mei is dure dj-apparatuur gestolen uit een studio in N201 aan de Zwarteweg. De apparatuur wordt door honderden mensen gebruikt om hun dj-skills te verbeteren en om gewoon een leuke tijd te hebben door met elkaar muziek te maken.

Er is aangifte gedaan bij de politie, maar de apparatuur gaat N201 waarschijnlijk niet terug krijgen. Extra zuur is het verder dat het centrum net veel geld uitgegeven heeft aan de bouw van een nieuwe studio. Daarom is N201 een Crowdfunding actie gestart waarmee gehoopt wordt dat voldoende geld wordt opgehaald zodat de studio weer open kan met dj-apparatuur. De actie steunen kan via de facebook-pagina van N201, hier staat de link naar de inzamelingsactie.

De diefstal heeft tussen 18.38 en 18.58 uur plaatsgevonden. De N201 was gewoon open en rond dit tijdstip liepen meerdere mensen in en uit met hun spullen om in een oefenruimte lekker muziek te gaan maken. “Hondsbrutaal dat je daar gewoon tussendoor loopt met grote tassen waarin je even voor een fortuin aan apparatuur meeneemt”, aldus de N201, met daarbij de waarschuwing om alert te blijven, ook overdag vinden insluipingen en inbraken plaats.

Wie meer informatie heeft over de diefstal of de dader(s) wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Foto: aangeleverd (N201)