Diverse activiteiten in het Amsterdamse Bos

Amstelveen – In de maand augustus worden in het Amsterdamse Bos diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen en volwassenen. Als eerste slaat Oervolk Stoervolk zijn kamp op zondag 2 augustus op van 13.00 tot 15.30 uur. Ben jij een oerkind? Speren slijpen, pijl en bogen maken en grotschilderingen maken staan op het programma. De activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en is bedoeld voor kinderen van 7 tot 12 jaar en (groot)ouders/begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: minimaal 1 uur, maximaal 2,5 uur buiten. Start bij De Boswinkel.

Op soorten jagen

Jaag op soorten op woensdagmiddag 5 augustus om 13.00 uur of om 14.30 uur. Een bos is pas echt een bos als er veel soorten in voorkomen. Vogels, insecten, kikkers, boom- en plantensoorten. Wie vindt er de meeste? Voor kinderen van 6 tot 12 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten. Start bij De Boswinkel.

Avondwandeling

Kom mee met de boswachter voor een avondwandeling op vrijdag 7 augustus om 20.00 uur. Na afloop koffie of thee. De wandeling is geschikt voor goede wandelaars vanaf 12 jaar. Kosten 5 euro per persoon, graag gepast en contant te betalen. Start is bij de Grote Parkeerplaats van de Geitenboerderij, Nieuwe Meerlaan 3, Amstelveen.

Boskleurig

Maak buiten je eigen bosschilderij op donderdagmiddag 13 augustus om 13.00 uur of 14.30 uur. Deze activiteit staat onder leiding van de bosjuf en is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Kosten 5 euro. Duur: 1 uur buiten. Start bij De Boswinkel.

Stiltewandeling

Kom in stilte wandelen op zaterdagavond 22 augustus om 20.00 uur. Een wandeling van ongeveer anderhalf uur om de rust en stilte in jezelf te ervaren. De groep loopt de schemering tegemoet, wat het wellicht makkelijker kan maken om innerlijke stilte te beleven. Na de wandeling staan thee en koffie klaar. De wandeling is geschikt voor wandelaars vanaf 18 jaar. Kosten 5 euro. Start bij De Boswinkel.

Waterdiertjes

Op zondagmiddag 30 augustus om 13.00 uur of 14.30 uur kunnen kinderen kennis maken met de waterdiertjes in het Bos. Ken jij het bootsmannetje, de waterschorpioen en de rivierkreeft? Deze activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en wordt georganiseerd voor kinderen van 6 tot 12 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel. Aanmelden voor alle activiteiten is verplicht en kan in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, telefonisch via 020-2517840 of via www.amsterdamsebos.nl. De Boswinkel is iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.