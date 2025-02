Discoavond bij 5,5 jarige Rollatorwandelclub

Aalsmeer – De Rollatorwandelclub Aalsmeer bestaat 5,5 jaar. Het is een leuke club is waar met elkaar veel plezier gemaakt wordt en dat werd gevierd op woensdagavond 12 februari met een echte discoavond in het Huiskamertheater van Zuydveste.

Met en zonder rollator werd er lekker gedanst bij de muziek uit de vorige eeuw. De ambiance was perfect: DJ Ronald had een grote kleurige jukebox meegenomen en ook nog voor een lichtshow gezorgd. Leuke muziek, en de rollatorwandelaars met hun chauffeurs en gasten waren in de feeststemming. Wat een leuke avond! Hier zie je maar weer dat het helemaal niet uitmaakt wat er misschien niet meer gaat. Plezier is voor iedereen en met elkaar kan de club eigenlijk alles wel. De meeste rollators bleven dan ook aan de kant, want als je elkaar een beetje vasthoudt, dan kun je met elkaar toch lekker even swingen! Ook langs de randen van de dansvloer was het gezellig. Retro-hapjes en kleurrijke drankjes werden geserveerd vanuit de keuken, die voor deze gelegenheid werd gerund door Mattijs en Jip van de ESA. Ook Kick stak zijn hoofd nog even om de hoek van de deur, en ja, dan heb je leuke foto’s van deze onvergetelijke avond.

Ook meedoen met de Rollatorwandelclub? Kom langs en doe mee op woensdagochtend vanaf half elf bij de deur van zwembad de Waterlelie aan de Dreef. Wie daar niet zelfstandig naar toe kan komen, mag contact opnemen met Paulien via 06-10196667. U kunt worden opgehaald door een speciale rollatrowandelclubchauffeur, die u na de wandeling en de koffie ook weer thuisbrengt.

Foto: www.kicksfotos.nl