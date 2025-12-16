Dinnershow met Magic Brothers Roy & Justin

Aalsmeer – De voormalige zalen van Showbizz City vormen dit jaar het indrukwekkende decor voor Dinnershow Grandeur, een groots opgezette productie waarin live-entertainment en diner samenkomen. Afgelopen vrijdag en zaterdag beleefden bezoekers al een avond vol verwondering, met een glansrol voor Roy & Justin – The Magic Brothers.

Dinnershow Grandeur kent een cast van meer dan vijftig artiesten, waaronder zangers, dansers en andere performers. Te midden van deze indrukwekkende productie zorgen Roy & Justin voor een extra dosis magie. Aan het begin van de avond bewegen zij zich tussen de gasten en verrassen hen van dichtbij met verfijnde trucs aan tafel. Na het diner verplaatst de aandacht zich naar de grote theaterzaal, waar Roy & Justin tijdens de hoofdshow een aantal spectaculaire illusies uitvoeren. De show vindt plaats in de iconische Studio’s Aalsmeer, bekend om het rijke showbizzverleden. “Het is bijzonder om hier te mogen optreden, op een plek waar zoveel entertainmentgeschiedenis ligt”, laten Roy en Justin weten. De productie is van Marc Forno en Frank Wentink. “Het is bijzonder om zulke getalenteerde artiesten als Roy en Justin in de cast te hebben”, aldus de twee producers. “Met hun moderne uitstraling en aanstekelijke enthousiasme weten Roy en Justin jong en oud te raken.” De broers zijn aanstaande vrijdag 19 december en zaterdag 17 januari 2026 opnieuw te zien tijdens de Dinnershow.

Foto: Roy & Justin – The Magic Brothers (aangeleverd).