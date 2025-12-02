Dijkverzwaring bij Kudelstaartseweg tijdelijk stilgelegd

Kudelstaart – Tijdens de werkzaamheden aan de Kudelstaartseweg in Kudelstaart heeft de aannemer eind oktober 2025 onverwacht kabels en leidingen gevonden. Het werk met betrekking tot het aanbrengen van damwanden is daarom stilgelegd. Op dit moment wordt met net- en databeheerders onderzoek gedaan naar de actuele en juiste kabel- en leidinginformatie. Dit kost enige tijd, waardoor de werkzaamheden helaas vertraging oplopen. Dit is extra hinderlijk voor de bewoners aan de Kudelstaartseweg.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de gemeente Aalsmeer en de aannemers Ploegam/Dura Vermeer doen hun best om de werkzaamheden tot en met Kudelstaartseweg 224 – 220 vóór de kerstvakantie af te ronden. Maar dit lukt alleen als ze op tijd de juiste kabel- en leidinginformatie ontvangen en de benodigde afspraken kunnen maken met de betrokken beheerders. De overige adressen worden op zijn vroegst na de jaarwisseling opgepakt.

Over dit project

De dijk langs de Kudelstaartseweg is op sommige plekken niet hoog en niet sterk genoeg. In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat Waternet de dijk verbeteren. Het gaat om het deel van de dijk vanaf Kudelstaart (zuid) tot aan de Bachlaan en de Kudelstaartseweg in het noorden. Deze dijk beschermt de Zuiderlegmeerpolder en bewoners tegen hoog water. In opdracht van gemeente Aalsmeer wordt ook een deel van de riolering en de infrastructuur vervangen, om de omgeving veiliger en toekomstbestendig te maken. Geïnteresseerden kunnen het project volgen via De BouwApp (zoek op ‘Dijkversterking Kudelstaart’).