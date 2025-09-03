Dijk- en rioolverbetering langs Kudelstaartseweg

Kudelstaart – De dijk langs de Kudelstaartseweg is op sommige plekken niet hoog en sterk genoeg. In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt de dijk tussen Kudelstaart (zuid) en de Bachlaan verbeterd. De voorbereidende werkzaamheden starten half september. De eerste damwandwerkzaamheden starten op maandag 6 oktober. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht controleert regelmatig de dijken. Uit de toetsing blijkt dat de dijk niet hoog en sterk genoeg is. Er is geen direct gevaar voor de veiligheid, maar de dijk moet wel worden verbeterd om aan de eisen te voldoen. Er worden ook enkele golfbrekers geplaatst om de oever en de dijk beter te beschermen tegen het water. Na de uitvoering is de dijk weer veilig voor de komende 75 jaar.

Drie deelgebieden

Het werk is opgedeeld in drie deelgebieden. Op maandag 6 oktober start aannemerscombinatie Dura Vermeer Ploegam met het plaatsen van een damwand in deelgebied 1. Dit is vanaf Kudelstaartseweg 250 tot aan huisnummer 158. Naar verwachting is het werk voor kerst 2025 klaar. In deelgebied 2 wordt in opdracht van de gemeente Aalsmeer ook een deel van de riolering en het wegdek vervangen.

Wegafsluiting en omleidingen

Er wordt gewerkt in vakken van 80 meter. Het deel waar wordt gewerkt wordt helemaal afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Hoofdweg en bestemmingsverkeer kan de route via de Mijnsherenweg en Bachlaan volgen. Fietsers dienen om te rijden via de Einsteinstraat en voetgangers kunnen gebruik maken van het Boezemdijkpad.

Bouwapp en inloop

De meest actuele informatie over de planning, verkeerssituaties en voortgang is te vinden in de Bouwapp. ‘Dijk- en rioolverbetering Kudelstaartseweg ‘. Daarnaast is er iedere woensdag vanaf de aanvang van de werkzaamheden een inloopspreekuur in Dorpshuis ‘t Podium aan de Kudelstaartseweg van 14.00 tot 16.00 uur.

Foto: Kudelstaartseweg (aangeleverd).