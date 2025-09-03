Dick Rinkema en Ko Weststrate 50 jaar lid CDA

Aalsmeer – Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA Aalsmeer Kudelstaart afgelopen donderdag 28 augustus is stilgestaan bij het 50-jarig bestaan van de partij. Op 23 augustus 1975 konden enthousiastelingen zich al aanmelden voor de federatie CDA en in 1980 werden alle leden van de voorgangers ARP, CHU en KVP lid van de partij.

De enthousiastelingen, die al vijftig jaar lang het CDA steunen, worden voor dit bijzondere feit gewaardeerd met een oorkonde. Het CDA heeft maar liefst 3.000 leden die lid zijn vanaf het eerste uur. Ook in Aalsmeer en Kudelstaart waren er zeven leden die deze oorkonde ontvingen. De heren Dick Rinkema en Ko Westrate, leden van het eerste uur, kregen deze uitgereikt tijdens de ledenvergadering. Dick Rinkema is van 1998 tot 2002 gemeenteraadslid namens het CDA geweest.

Ko Westrate was van 1978 tot 1994 gemeenteraadslid, waarvan acht jaar als fractievoorzitter. Daarnaast is hij meerdere keren formateur en informateur geweest en was hij van 2015 tot 2018 bestuurslid voor het CDA Aalsmeer Kudelstaart. Vanwege zijn grote verdiensten voor de partij ontving Ko daarom ook de zilveren penning van het CDA. Ko en Dick vertelden na afloop hoe bijzonder het was hier samen te staan, de heren zijn zelfs nog bij het 100-jarig bestaan van de ARP geweest.