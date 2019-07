Derk kampioen jeugd begeleiden.

Bij Veenland in De Ronde Venen hebben ze gelukkig genoeg vrijwilligers die voor de club trainingen geven, bestuurswerk doen, materiaal verzorgen en klaar zetten , enz., daar zijn ze terecht trots op en bijzonder blij mee. Afgelopen vrijdag werd 1 super vrijwilliger in het zonnetje gezet bij de afdeling tafeltennis: Derk. Zo’n 20 jaar lang doet hij belangeloos bergen werk voor het tafeltennis: de geldzaken, materiaal aanschaf, overleg met NTTB en andere verenigingen, promotiewerk, maar vooral jeugdwerk. Onvermoeibaar onderhield hij contacten met de jeugd en hun ouders, stelde schema’s op, viel soms in om training te geven, belde zich suf, reed tienduizenden kilometers en coachte er vaak ook nog.

Landelijk

Vooral toen het 1e team de regio competitie ontsteeg en landelijk ging spelen gaf dit veel werk: overleg met Bijmaat in Huizen, toernooien in Assen en Zwolle bijvoorbeeld, wedstrijden in Dokkum en bij Groningen: hele zaterdagen offerde hij zonder morren op. Nu het 1e team uiteen gaat: deels landelijk A in Nijkerk, deels bij VDO in Uithoorn en de andere jeugd bij de senioren, kwam er een einde aan de grootste drukte. Tijd om hem in het zonnetje te zetten. Op de laatste trainingsavond voor de zomerstop werd, na het jeugd trainingsuur, een verraste Derk gecomplimenteerd en bedankt voor zijn vele werk en kreeg hij van de spelers een ingelijste teamfoto, van Bijmaats jeugdleider een boek over barbecueën ( om de vele vrije zaterdagen door te komen) en een kampioensbeker : kampioen jeugd begeleiden. Hopelijk blijft hij het tafeltennis nog lange tijd steunen: zulke vrijwilligers zijn zeldzaam.