Denk vooruit: voorbereid zijn op een noodsituatie

Aalsmeer – Geen stroom, geen telefoon en internet. Geen pin en geen openbaar vervoer. Een grote crisis of verstoring kan zomaar gebeuren. Het Rijk en andere overheidsorganisaties, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, bereiden zich voor op zo’n gebeurtenis: 72 uur zonder stroom. Het is slim om als inwoner ook goed voorbereid te zijn. De wereld verandert snel. Een grote crisis of verstoring kan zomaar gebeuren. Denk aan de gevolgen van een langdurige stroomstoring of extreem weer. Dit kan grote problemen hebben voor het dagelijks leven.

Noodsteunpunten

Daarom bereidt Aalsmeer zich voor. De gemeente en hulpdiensten moeten ervoor zorgen dat belangrijke taken doorgaan tijdens een crisis en dat zij toch hulp kunnen bieden als de stroom uitvalt. Ook is de gemeente bezig een netwerk van lokale informatie- en noodsteunpunten in de wijken op te zetten voor inwoners. Vooralsnog zijn dit in Kudelstaart de Proosdijhal in de Edisonstraat, in Hornmeer in sportcentrum De Waterlelie aan de Dreef, in Oost in Sporthal De Bloemhof aan de Braziliëlaan 6a (Hornweg) en in het Centrum het Raadhuis op het Raadhuisplein. Bij de noodsteunpunten (herkenbaar aan een blauwe vlag met een oranje driehoek erop) wordt informatie gegeven en kunnen inwoners bij medewerkers van de gemeente terecht voor hulpvragen, zoals contac met politie, brandweer en ambulance. Let op: Er zal geen eten en drinken beschikbaar zijn.

Zelfredzaamheid

Als de stroom uitvalt, vallen voorzieningen weg en hebben hulpdiensten veel te doen. Denk aan mensen die vastzitten in liften of naar het ziekenhuizen moeten omdat hun medische apparatuur thuis uitvalt. Hulpdiensten kunnen niet overal tegelijk zijn. Daarom bent u eerst op uzelf aangewezen. Het is dus belangrijk om voorbereid te zijn.

Maak een noodpakket

Het Rijk is inmiddels gestart met een campagne (op televisie, radio en sociale media) hoe mensen zich kunt voorbereiden op een noodsituatie. Bijvoorbeeld door een noodpakket samen te stellen om de eerste drie dagen door te komen, een noodplan te maken en te kijken hoe u elkaar in de buurt kunt helpen. Een noodpakket samenstellen is makkelijker dan u denkt. De meeste spullen heeft u waarschijnlijk al in huis. Denk aan water, houdbaar eten, kaarsen, een zaklamp en een noodradio.

Help elkaar

Maak ook afspraken met uw familie en buren om ervoor te zorgen dat iedereen veilig is. Wat doet u in geval van nood? Hoe komt u thuis als de stroom uitvalt en wie zorgt er dan voor de kinderen of uw hulpbehoevende ouders? Waar liggen belangrijke spullen? Hoe kunt u elkaar bereiken? En wie heeft er verder nog hulp nodig? Denk aan een buurvrouw die slecht ter been is. Als u zelf goed voorbereid bent, kunt u ook voor een ander iets doen.

Veerkracht gemeenschap

Burgemeester Gido Oude Kotte: “Op mijn vorige bief heb ik wisselende reacties ontvangen. Sommige inwoners waren dankbaar voor de praktische adviezen, anderen hebben de brief als beangtigend ervaren. Dat begrijp ik heel goed. Juist daarom wil ik nogmaals benadrukken: met een goede voorbereiding vergroten we onze veerkracht als gemeenschap. Samen kunnen we een crisis beter doorstaan.”

Foto: Het Raadhuis is een van de vier locaties die ingericht gaat worden als noodsteunpunt in Aalsmeer (foto redactie).