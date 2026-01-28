Denk mee over nieuwe locaties zwaaitegels

Aalsmeer – Kinderburgemeester Marije van Dijk en de kinderraad roepen Aalsmeerders en Kudelstaarters op om mee te denken over nieuwe locaties voor extra zwaaitegels. Inmiddels zijn er 21 tegels in de gemeente geplaatst. Het initiatief is een succes, en daarom wil de kinderraad dit schooljaar het project voortzetten.

De zwaaitegels zijn een initiatief van eerdere kinderburgemeesters en kinderraadleden. Het project is ontstaan vanuit de wens om iets te doen tegen eenzaamheid in de buurt. Volgens de kinderen is het een kleine moeite en hartstikke leuk om even te zwaaien naar iemand die je verder niet kent. En degene waar je naar zwaait heeft even het gevoel dat hij of zij niet alleen is. De huidige kinderraad sluit zich daar volledig bij aan en vindt het belangrijk dat de zwaaitegels op nog meer plekken zichtbaar worden. De afgelopen jaren zijn zwaaitegels geplaatst bij onder andere ’t Kloosterhof, zorgcentrum Mijnsheerlijckheid Kudelstaart en Bloemendaele, de aanleunwoningen aan het Molenpad. De huidige kinderraad wil dit jaar 6 of 7 extra zwaaitegels plaatsen.

Meedenken?

Om te bepalen waar de nieuwe zwaaitegelstegels het beste tot hun recht komen, roept de kinderraad inwoners op om mee te denken. Denk bijvoorbeeld aan plekken waar ouderen wonen of samenkomen, waar veel kinderen spelen of juist een plek wat onderdeel is van een fiets- of wandelroute. Alle ideeën zijn welkom en kunnen gemaild worden naar kinderburgemeester@aalsmeer.nl. De kinderraad verzamelt alle ideeën en bekijkt vervolgens welke locaties het meest geschikt zijn.

Foto: Zwaaitegel in Aalsmeer. Foto: Gemeente