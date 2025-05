Denk en Zet 1 veilig na forse overwinning

Vinkeveen – Na een eclatante 5-1 overwinning op Kasteel Lekstroom 2 heeft het eerste team van schaakvereniging Denk en Zet zich definitief gehandhaafd in de 2e klasse. Gezien het feit dat men vorig jaar uit de 1e klasse gedegradeerd was, was men dit wel aan zijn stand verplicht, maar toch…

De ruime overwinning op Kasteel Lekstroom 2 was wel enigszins geflatteerd, maar de fouten van de tegenstanders werden nu wel goed afgestraft. De volle punten werden binnengehaald op de borden 1, 2, 4 en 5 respectievelijk bezet door Henk Kroon, Matthijs Meijers, Cees van Houten en Stefan Rijsbergen. Het overige punt werd gemaakt door twee remise partijen van Wim de Groot , 3e bord en Jeroen Vrolijk op bord 6. Met nog een uitwedstrijd te gaan tegen Trio 1, dat evenveel matchpunten heeft dan Denk en Zet, kunnen de Vinkeveners bij winst eventueel nog naar de vierde plaats stijgen.

Het tweede team van Denk en Zet heeft zich door een 3-3 gelijkspel tegen Trio 2 al op de vierde plek genesteld. De volle punten tegen Trio 2 werden behaald door nestor Cees Samsom, 1e bord en coming man Hidde Goossens 3e bord. Als beloning mogen beide spelers ook tegen Trio 1 meespelen, veroorzaakt doordat Henk Kroon en Jeroen Vrolijk verhinderd zijn. Mocht het de spelers van Denk en Zet 2 gelukken hun laatste wedstrijd tegen SC Giessen de Linge 2 te winnen, lijkt een plaats drie zelfs in het verschiet te liggen.

Interne competitie

In de interne competitie spitst de strijd om het kampioenschap zich meer en meer af, tussen de huidige kampioen Henk Kroon en voormalig kampioen Matthijs Meijers. Doordat in de laatste ronde Matthijs remiseerde tegen Cees van Houten en Henk Kroon won van Cees Samsom is het gehijg in de nek bij de huidige kampioen iets afgenomen. Theoretisch kan Kroon zich eenmalig nu een remise permitteren, maar dan is het gehijg in de nek wel meteen weer windkracht 8.

De plaats op bord 3 lijkt voor Wim de Groot weggelegd, maar mochten Kroon en Meijers ineens alles gaan verliezen kan ook de Groot nog kampioen worden.

Op hun beurt echter kunnen Cees van Houten, Cees Samsom en Gert Jan Smit ook nog op het 3e bord terechtkomen.

Denk en Zet 1 veilig na forse overwinning. Foto: website Denk en Zet.