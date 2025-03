Delegatie Greenport op werkbezoek in Kenia

Aalsmeer – Vorige week heeft een delegatie vanuit Greenport Aalsmeer, bestaande uit wethouders Sven Spaargaren van de Gemeente Aalsmeer en Antoinette Ingwersen van de Gemeente Nieuwkoop, Ronald van den Breevaart en Ruud Knorr van Greenport – in navolging op een eerder bezoek van leden van de stuurgroep Greenport Aalsmeer – een werkbezoek aan Kenia gebracht. Kenia is de grootste snijbloemenproducent van het Afrikaanse continent. Nederlandse partijen spelen hierin een cruciale rol. Om hier een completer beeld van te krijgen, zijn bedrijven in de veredeling, productie, verwerking, verpakking en handel en logistiek bezocht. Ook heeft de delegatie kennis gemaakt met de medewerkers van de Nederlandse ambassade. Er zijn ruim 200.000 Kenianen werkzaam in de bloemensector en ongeveer 4 miljoen mensen in Kenia profiteren rechtstreeks van deze industrie.

“Met dit bezoek zien de bestuurders met eigen ogen hoe de bloemen in Kenia gekweekt worden en wat de impact daarvan is op Nederland, en in het bijzonder Greenport Aalsmeer”, vertelt Ruud Knorr, directeur van Greenport Aalsmeer. “Met de kennis die we daar opdoen, kunnen we nog beter meedenken over de belangen van deze bedrijven, en met meer kennis van zaken meepraten over de technische ontwikkelingen die de sector kunnen verbeteren.”

Perfect klimaat

Kenia is een logische keuze voor zo’n werkbezoek. Het land heeft voor met name de rozenteelt een perfect klimaat om het hele jaar door te oogsten, veel zoet water en is in vergelijking met andere landen in de regio politiek stabiel. Zo’n 3.600 hectare van de Keniaanse grond wordt inmiddels gebruikt om rozen te kweken, tegenover 160 hectare in Nederland. Bovendien zijn de banden tussen Nederland en Kenia sterk: een groot aantal bedrijven in Greenport Aalsmeer heeft een dependance in Kenia of doet handel met Keniaanse bloementelers.

Foto: Greenport delegatie op werkbezoek in Kenia, waaronder geheel rechts wethouder Sven Spaargaren van Aalsmeer. Foto: aangeleverd