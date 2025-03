De Westeinder: Gastvrije ontmoetingsplek

Aalsmeer – In Zorgcentrum Aelsmeer is koffiecorner De Westeinder een plek waar mensen samenkomen voor een kop koffie, een goed gesprek en een warme maaltijd. Bewoners, familieleden en omwonenden – jong en oud – zijn hier van harte welkom om te genieten van een gezellige en gastvrije sfeer. Het is een ontmoetingsplek voor de buurt.

En bij De Westeinder draait het niet alleen om koffie en thee. Er is ook ambachtelijke appeltaart van Ons Tweede Thuis en voor wie wat langer wil blijven, is er de mogelijkheid om mee te lunchen. De warme driegangenlunch wordt dagelijks vers bereid in de eigen keuken en geserveerd om 12.15 uur. Er is elke dag keuze uit meerdere menu’s. Iedereen die wil genieten van een warme en verse lunch kan zich aanmelden. Dit kan tot een dag van tevoren bij de receptie van Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenplein, telefonisch via: 0297-326050 of per mail: info@zg-aelsmeer.nl. De Westeinder is iedere maandag, dinsdag en donderdag geopend van 10. 00 tot 15.30 uur

Een plek voor verbinding

De Westeinder is een waardevolle ontmoetingsplek in Aalsmeer waar mensen samenkomen, sociale contacten versterken en nieuwe vriendschappen ontstaan. Dankzij de inzet van medewerkers blijft deze ruimte een fijne plek voor iedereen. Kom langs en ervaar de gastvrijheid van De Westeinder!

Foto: Zorgcentrum Aelsmeer (aangeleverd): Koffiecorner De Westeinder