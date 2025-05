De Werkschuit heeft zin in de Geluksroute

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Gelukkig kan De Werkschuit dit jaar weer meedoen aan de vierde Geluksroute Aalsmeer. Margot Tepas en Anja van Leeuwen – twee van de veertien geschoolde of gecertificeerde docenten – bewaren goede herinneringen een eerdere editie. “Het is zo leuk om te zien wanneer iemand blij is met het resultaat. Er zijn zoveel mogelijkheden die wij kinderen en volwassenen kunnen leren. Wij gaan er deze keer ook weer een hele creatieve en gezellige dag van maken waar iedereen gelukkig van wordt. Wij hebben zin in de Geluksroute.” Op zondag 25 mei is iedereen van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom op het adres; Oosteinderweg 287f, ook bekend als het Jan Lelieveld terrein.

Werkschuit is een begrip

De Werkschuit Aalsmeer bestaat inmiddels vijtig jaar in Aalsmeer. De heer en mevrouw Poortvliet waren bestuursleden vanaf het eerste uur. “Je leerde zoveel nieuwe dingen en het was ook zo leuk om met anderen iets moois te maken”, is een reactie. “Eigenlijk is daar niet zoveel in veranderd, wel worden er nieuwe technieken geleerd en gaan wij mee met de tijd”, voegen Margot en Anja hier aan toe. “Het hele jaar worden er verschillende cursussen gegeven, zoals edelsmeden, boetseren voor kinderen en volwassenen, tekenen en schilderen, creatieve vorming en workshops porselein stippen. En er is het atelier voor kinderen. Wie echter zelf met een leuk idee komt, is bij De Werkschuit eveneens aan het goede adres. Wij zijn goed in het creatief organiseren. Zo worden er ook steeds meer kinderpartijtjes gehouden waar iedereen lekker met elkaar kan knutselen.”

Spontaan aanschuiven

Tijdens de Geluksroute kunnen de Geluksplukkers spontaan aanschuiven, er worden allerlei technieken aangeboden waarmee je aan de slag kan. Zo gaat Margot met kinderen en volwassenen boetseren, Jasmijn geeft een smartphone workshop en je kunt ontdekken wat je allemaal met karton kunt doen of… hoe te gek het is om zelf een cartoon te tekenen. Anja laat zien wat voor bijzondere effecten je kunt bereiken door met allerlei kleuren te werken. Wat er in de loop der tijd door de cursisten allemaal is gemaakt is tot 21juli te zien in de foyer van de De Oude Veiling en ook tijdens de Geluksroute in de Werkschuit zelf. Voor meer informatie over de Geluksroute. www.geluksroute.nu.