De Vinken verslaat Vikingen

Vinkeveen – De hoofdmacht van de Vinkeveense korfvalvereniging De Vinken wist ook de wedstrijd van afgelopen zaterdag met een klinkende overwinning af te sluiten. Het bezoekende Viking kon acht minuten volgen, daarna liep de thuisploeg steeds verder weg om uiteindelijk de koppositie te verstevigen via een fraaie 24-13 winstpartij.

Korfballeague ervaring

Het oplopen bij de thuiswedstrijden geeft de kans aan de jeugdleden om met hun clubidolen het veld te betreden. Deze keer was de pupillen D1 aan de beurt. En dit is een team met nota bene ervaring in de hoogste korfbalklasse; vorige week mochten de jongelingen van De Vinken namelijk ook al oplopen bij de korfballeaguewedstrijd van DVO tegen DOS’46. Hoe leuk kan het zijn!

Even tegenspartelen

Dat de bezoekers uit Wijk bij Duurstede hun (toen nog) tweede plek stevig wilden verdedigen bleek wel uit hun felle start. Na de 1-0 van Robin van der Vliet werd het in de eerste acht minuten vier keer gelijk (Vinkenscores van Deena Dankelman, Robin van der Vliet en Eva Hemelaar). En heel even kwam Viking op voorsprong: 4-5. Daarna sloeg de Koeleman brigade toe. Scores van Nieko Dankelman, Levi Kroon, Jelle Mul en nog eens Robin van der Vliet brachten binnen het eerste kwartier een 8-5 voorsprong op het scorebord. Deze stand was bij rust bijna verdubbeld: 15-9 door doelpunten van Zoë van Dasler, Levi Kroon (2x), Robin van der Vliet (2x), Deena Dankelman en Eva Hemelaar.

Rommelig en blessuregevoelig

Scheidsrechter Roelof Schut moest heel vaak uitleggen waarom hij floot. Het spelbeeld werd er niet rustiger op. De bezoekers wrongen zich in bochten om de overvleugeling door de volgelingen van Amel Groos af te stoppen. Dat ging gepaard met veel overtredingen en helaas ook enkele blessures. Daardoor waren er veel spelonderbrekingen, waarvan halverwege de tweede helft een ernstige, met uiteindelijk het afvoeren van een aan de schouder geblesseerde Vikingdame. De thuisploeg ging evenwel stevig door met scoren. Beide teams waren fel, maar verdedigend en aanvallend was De Vinken duidelijk de meerdere. In de tweede helft zorgden Zoë van Dasler (3x), Nieko Dankelman, Eva Hemelaar (2x), Levi Kroon, Jerom Stokhof en Jelle Mul ervoor dat het Vinkeveense publiek nog eens negen keer mocht juichen: einduitslag 24-13. Komende zaterdag 8 februari ontvangt Sporting West in Amsterdam de Vinkeveense koploper. Door dan weer te winnen kan De Vinken het kampioenschap binnenhalen.

De Vinkenselectie met de D1-pupillen: Staand van links naar rechts: Amel, Zoë, Noa, Jerom, Jelle, Nieko met Arthur, Levi, Jim en Bram. Gebogen: Deena, Robin, Eva en Lisa. Gehurkt: Indy, Jaidy, Yaya en Lara. Foto: aangeleverd.