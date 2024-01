De Vinken pakt belangrijke punten￼

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag stond er voor De Vinken 1 een belangrijke thuiswedstrijd op het programma tegen Nova uit Bilthoven. Het uitduel tegen Nova werd met 1 punt verschil verloren, de missie om de thuiswedstrijd winnend af te sluiten was snel duidelijk. Het spel van De Vinken was aanvallend actief en dynamisch. Ook verdedigend startte De Vinken scherp. Via twee afstandsschoten van Jerom Stokhof en een van Levi Kroon, stond er relatief snel 3-0 op het scorebord. De tegensstander zette daar in de beginfase met name veel éénschotsaanvallen tegenover. De Vinken onderschepte veelvuldig de rebound en creëerde zo zelf meer aanvalskansen. Via een mooie omdraaibal van Robin van der Vliet, twee strafworpen van Jelle Mul na fraaie acties en afstandsschoten van Iris den Boer en Gideon Leeflang, liep de thuisploeg uit naar 8-2. In de slotfase van de eerste helft moest met name het tweede aanvalsvak er wat harder voor werken, echter in de rust was er met een 12-5 voorsprong al een mooie marge gemaakt.

Wisselende tweede helft

Ook na rust schoot De Vinken weer uitstekend uit de startblokken. Binnen no-time stond de teller op 15-5 door een wegtrekbal van Gideon Leeflang, een doorloopbal van Zoë van Dasler en een tovergoal van Levi Kroon. In de laatste seconde van de schotklok weet hij vanaf de zijlijn nog met één hand te scoren. Na een fraaie aanval scoorde Nova de 15-6, daarna was De Vinken weer aan zet om de marge nog wat groter te maken. Na negen minuten in de tweede helft stond De Vinken op een comfortabele 18-6 voorspong.

Daarna zakte het spel van de thuisploeg wat in. De passes werden wat slordiger, het spel moeizamer en verdedigend was de scherpte er wat vanaf. Nova profiteerde door vier doelpunten op rij te scoren, maar een spannende wedstrijd werd het niet meer. In de slotfase wisselden beide ploegen de doelpunten af. Met een strafworp in de laatste minuut zette de Bart de Ruiter, vervanger van Levi Kroon, de eindstand op 22-14. Een solide overwinning waarmee De Vinken twee hele belangrijke punten binnensleept.