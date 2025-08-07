‘De vergeten oorlog’ in Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Zaterdag 16 augustus wordt de expositie ‘De vergeten oorlog’ in het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45 officieel geopend. Tijdens de renovatie van het Fort bij Aalsmeer, waarin het museum is gevestigd, was de expositie tijdelijk weggenomen. Nu in 2025, tachtig jaar na de bevrijding van Nederlands-Indië, wordt de expositie in ere hersteld. Na een aantal maanden hard werken door vooral Richard Mutsaers, met ondersteuning van een aantal andere vrijwilligers, kan de expositie feestelijk geopend worden. Het museum is vanaf 10.30 open voor bezoek. De nieuwe expositie is na de officiële opening met genodigden open voor de andere bezoekers, naar verwachting om circa 14.00 uur.

Indische Nederlanders

In de weken na 16 augustus kan de expositie wekelijks bezocht worden. Het Crash Museum iedere zaterdag en elke tweede zondag van de maand geopend van 10.30 tot 16.30 uur. De expositie bestaat uit uniformen die de KNIL – en andere militairen – droegen met hun uitrusting en wapens. Er is ook een Indische woonkamer ingericht om een indruk te geven van de leefwijze van de Indische Nederlanders en er is een maquette gemaakt van een Indisch woonhuis. De inrichting daarvan is perfect tot in detail. In vitrines liggen gebruiksvoorwerpen en artikelen uit Nederlands-Indië. Aan één zijde van de ruimte hangt informatie over de mariniers in Nederlands Indië. Aan de andere wand wordt een tijdlijn getoond van voor de oorlog, tijdens de oorlog, de Bersiap (vrijheidsstrijd), de repatriëring en de wederopbouw in Nederlandsch Indië. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45 is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. Kijk voor meer informatie op www.crash40-45.nl of raadpleeg Instagram of Facebook.