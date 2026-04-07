De Veenlopers hielden open avond

Mijdrecht – De Veenlopers van atletiekvereniging uit Mijdrecht hielden donderdag 2 april een open avond aan de Rendementsweg 14. De vereniging, die al ruim 40 jaar bestaat, telt momenteel ongeveer 100 leden en hoopt dat aantal in de toekomst te verdubbelen.

Voorzitter Geert Zoons ziet volop kansen voor groei, mede door de komst van een nieuwe combibaan in Wilnis. Deze baan, die wordt gerealiseerd door de gemeente, zal geschikt zijn voor zowel skeeleren als hardlopen. Volgens Zoons zal dit een positieve impuls geven aan het ledenaantal.

Gebruik van de app

Tijdens de open avond waren trainers Rob Zijtveld en Gert Oskamp aanwezig om de deelnemers te begeleiden. De avond begon sportief met een paar korte rondjes rennen, gevolgd door een gezamenlijke warming-up. Ondanks de inspanning hing er een ontspannen en gezellige sfeer; leden maakten volop tijd voor een praatje.

De wandelgroep was inmiddels al vertrokken, maar ook zij maken deel uit van de actieve vereniging. Wat De Veenlopers extra aantrekkelijk maakt, is het gebruik van een app, waarmee leden zich vooraf kunnen aanmelden voor trainingen. Daarnaast is er altijd een back-up trainer aanwezig om laatkomers op te vangen, zoals ook tijdens deze open avond het geval was. Aan het einde van de avond poseerden zowel de wandelaars als de hardlopers trots en met plezier voor een groepsfoto. Geïnteresseerden die eens willen langskomen of een training willen uitproberen, zijn van harte welkom bij De Veenlopers.

