De tram is onderweg: testperiode Uithoornlijn gestart￼

Regio – Eindelijk is het zover! Na maanden van hard werk, ondanks uitdagende weersomstandigheden, is de Uithoornlijn weer één stap dichterbij de daadwerkelijke ingebruikname. Met de laatste stukken van het spoor op hun plek, is deze maand met succes de nieuwe Uithoornlijn verbonden met de bestaande Amstelveenlijn. Dat betekent dat de tram straks door kan rijden naar Uithoorn en de testperiode van start gaat.

Het uitgebreid testen van het spoor, de trams en bijbehorende systemen duurt een jaar. Dat gebeurt onder meer via een groot aantal testritten zonder passagiers. Deze testperiode is bedoeld om de Uithoornlijn in de zomer van 2024 zonder problemen én volgens dienstregeling in gebruik te nemen. Tot het einde van het jaar vinden er ook nog afrondende werkzaamheden langs het hele tracé plaats.

Testperiode

De testperiode bestaat uit drie fasen. In fase 1 en 2 test Dura Vermeer de traminfrastructuur: het spoor, de bovenleidingen en alle techniek eromheen. Fase 3 draait om de zogenaamde OTO: Opleiden, Trainen en Oefenen. GVB traint en leidt gebruikers op om vertrouwd te raken met het nieuw stuk spoor. Waaronder verkeersleiders, monteurs, rangeerders en 250 trambestuurders. In deze planning is rekening gehouden met waardevolle lessen die zijn opgedaan bij de ingebruikname van de Amstelveenlijn, zoals bepaalde storingen. Ook is tijd ingepland dat er geen trams rijden om werkzaamheden uit te voeren die uit de testen naar voren komen. Kijk voor meer informatie op www.uithoornlijn.nl/testfase.

Open dag 1 juli

Op zaterdag 1 juli 2023 is er van 09.00 tot 12.30 uur open dag bij de Uithoornlijn. Deze ochtend wordt het einde van de bouwfase en start van de testperiode gevierd. Een laatste kans om een keer langs het nieuwe aangelegde spoor te lopen. Met daarbij meer informatie over de testperiode, de campagne en de bouwwerkzaamheden. Meer informatie www.uithoornlijn.nl/opendag.