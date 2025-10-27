De Rijzenspelers speelt ‘Verbroken verbinding’

Aalsmeer – Toneelvereniging De Rijzenspelers speelt zaterdag 8, vrijdag 14 en zaterdag 15 november de voorstelling ‘Verbroken verbinding’. Het stuk gaat over zeven vrienden die samen komen voor een gezellig etentje tijdens een mysterieuze maansverduistering.

Om de avond wat op te vrolijken besluiten ze een spel te spelen. De regels zijn dat alle telefoontjes en berichtjes die binnenkomen gedeeld moeten worden. Wat begint als luchtig vermaak, ontaardt al snel in een avond vol onthullingen. Geheimen komen aan het licht, spanningen lopen op en het etentje brengt de nodige zure oprispingen.

‘Verbroken verbinding’ wordt geregisseerd door Petra Daalman. Het is een kortere voorstelling dan normaal. Daarom is het dit keer zonder pauze. Ook de starttijd van de voorstelling is anders: aanvang 20.15 uur. Het stuk wordt gespeeld in wijkcentrum ‘t Anker aan de Oosteinderweg 269. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van De Rijzenspelers: www.rijzenspelers.nl.

Foto: De cast van De Rijzenspelers (aangeleverd).