De lokale krant en de winkelier: Een gouden combinatie

Aalsmeer – Als uitgever van lokale kranten mogen wij ons gelukkig prijzen: uit landelijk onderzoek (NMO Media) blijkt dat de lokale krant nog steeds het beste medium is om een boodschap bij de mensen te krijgen. Maar er zijn meer onderzoeken, zoals die naar het winkelgedrag van mensen, waarbij ook een rechtstreekse lijn naar de lokale krant te trekken valt. Frits Raadsheer, directeur van de Regio Media Groep: “Mensen hebben behoefte aan contact met elkaar en lezen in onze krant over elkaar, over de dingen die gebeuren in hun woonplaats en ook over de winkels die er zijn. Wij doen er alles aan om lokaal nieuws te brengen en de winkelier doet er op zijn beurt alles aan om zijn product aan u te laten zien.’’

Maak het verschil

Winkeliers kunnen veel van elkaar leren en op basis daarvan hun werkwijze verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om de presentatie van het product en de inrichting van de winkel, maar ook het besef dat je ervoor moet zorgen dat de klant zich echt klant voelt. Heb je een klantgerichte houding? Voorzie je de klant van goede adviezen en extra service? Geef je in plaats van korting bijvoorbeeld een cadeautje? Hoe je als winkelier de relatie met de klant verbetert en de omzet daadwerkelijk ziet stijgen, is door retail-expert Hans van Tellingen uitgezocht. In zijn boek ‘Retail is mensenwerk’ onthult hij onderzoeksgegevens en geeft hij waardevolle tips. Raadsheer: “Omdat het gaat over onze klanten en onze lezers, doen wij dit boek cadeau aan winkeliersverenigingen. Wij hopen hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de ondernemersplannen.’’

Foto: Regio Media Groep (Frits Raadsheer krijgt het boek ‘Retail is mensenwerk’ overhandigd van Hans van Tellingen).