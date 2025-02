De Grootmeester: film met sfeer en veel spanning

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Donderdag 30 januari heerste er in de bovenzaal van De Oude Veiling een gezonde spanning. Acteurs, regisseurs, kortom de gehele crew en degenen die er ook maar iets mee te maken hadden, keken uit naar de première van De Grootmeester waar Nick Janmaat, Aris Julian, Thomas van Lisdonk en Ruben Joshua twee jaar aan hebben gewerkt.

Er was veel aandacht voor hoe deze zestien minuten durende film tot stand gekomen was. Men kreeg een mooi kijkje achter de schermen voorgeschoteld wat er allemaal komt kijken om een geslaagde film tot stand te brengen. Gezien de reacties werd ook duidelijk met hoeveel enthousiasme dat was gegaan. “Wij wilden een soort Amerikaanse Hollywood film naar Nederland brengen.” Alles begon natuurlijk met een idee zou daar belangstelling voor zijn? Na een positief ‘ja’ kon de bal echt gaan rollen. Er werd een script geschreven, naar geschikte locaties gezocht, naar een lichttecnicus, geluidsman, cameraman, een uitvoerend producent, een regisseur, naar musici en naar sponsors. Er werd veel research gedaan.

De vijf draaidagen verliepen zo nu en dan best wat hectisch. Geluiden van buitenaf waar je van te voren geen rekening mee kan houden moeten worden opgelost. “Het was keihard werken”, wordt er bekend. Toch vielen alle puzzelstukjes in elkaar en was de samenwerking perfect. “Wij hebben ook zoveel lol gehad.” Een van de anekdotes is wel heel geestig. In de trein – na een dag hard werken – roept één van mannen iets te luidruchtig: ‘Zeg dat van die wapens dat is geregeld.’ Het liep goed af.

Aan het eind van deze introductie werd de uit vijfentwintig man bestaande crew op het podium geroepen. Naast een stevig applaus waren er ook zwart/wit bloemen, geheel passend bij de film die hierna werd vertoond: De Grootmeester. In 2020 schrok de hele schaakwereld op van een beschuldiging die werd geuit door schaak grootmeester Magnus Carlsen. Hij had totaal onverwachts verloren van het negentienjarige Amerikaanse schaaktalent Hans Niemann. De meest krankzinnige en ook onwaarschijnlijke complottheorieën deden de ronde, maar het raadsel is nooit opgelost. Zelfs tot op heden ten dage blijft dit geheim in de lucht hangen. Is er mogelijk zwijggeld betaald?

Voor Nick Janmaat was het in ieder geval een prachtig item voor zijn film De Grootmeester. Hij speelt de rol van Magnus Carlsen en Aris Julian speelt Hans Niemann. Magnus kan nog maar aan één ding denken; hij moet en zal zijn tegenstander betrappen op zijn bedrog. Dagen en ook nachten lang zit hij achter zijn bord tot grote frustratie van zijn vrouw. Hij daagt zijn tegenstander uit om nog eens de partij te spelen. De spanning stijgt, ook in de zaal van De Oude Veiling wachtend op het moment van ontknoping.

Na afloop wordt Henk van Leeuwen van Schaakclub Aalsmeer geïnterviewd wat hij vond van de film. Hij was onder de indruk van het resultaat. Maar ja, het was toch algemeen bekend dat vals spel veel vaker voorkomt bij het schaken. Ook schaakjournalist Peter Doggers werd deze vraag gesteld. Hij kwam tot de conclusie dat deze film alleen maar tot stand kon zijn gekomen met tijd, geld en liefde. De Grootmeester is een knap staaltje van samenwerking geworden, prachtig van sfeer, licht, spanningopbouw, goed gespeeld en de muziek was fabuleus. De film gaat nu reizen en hoopt op de verschillende Filmfestivals in de prijzen te vallen.

Foto: Jean Haasbroek (filmcrew van De Grootmeester).