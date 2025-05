De Derde Helft van start bij FC Aalsmeer

Aalsmeer – Op woensdag 4 juni zijn 65 tot 85+ers en ouder uit Aalsmeer welkom bij voetbalvereniging Aalsmeer om gratis kennis te maken met activiteiten binnen De derde Helft. De Derde Helft is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds voor mensen die actief in het leven willen blijven staan en heeft als doel om van een sportkantine een ontmoetingsplaats te maken. Niet alleen voor sport en spel, maar ook voor een kop koffie en een goed gesprek.

Het Ontmoetingscentrum van zorggroep Aelsmeer heeft de handen ineengeslagen met team sportservice om samen met de 8teromgroep dit initiatief vorm te geven. De 8teromgroep bestaat uit een groep mensen die ondersteuning krijgt vanwege een haperend brein. Dat het brein niet meer goed werkt kent verschillende oorzaken zoals bijvoorbeeld psychisch lijden, Alzheimer of epilepsie. Deze groep is anders dan andere dagvoorzieningen, de mensen zijn wat jonger, vitaler en staan midden in het leven. FC Aalsmeer faciliteert de kantine en de sportvelden. De ondersteuning die bij De Derde Helft gewenst is zal vooral door het Ontmoetingscentrum gerealiseerd worden, dat wil zeggen de 8teromgroep neemt verschillende taken op zich en Tristan van der Jagt coördineert het geheel aan activiteiten. De Derde Helft heeft ook als functie dat mensen vanuit het Ontmoetingscentrum mee helpen bij het ondersteunen van activiteiten voor de buurt.

Ontmoetingsplek

Iedereen is bij FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan van harte welkom om elkaar vrijblijvend te ontmoeten en mee te doen met activiteiten die georganiseerd worden door vrijwilligers, zoals tafelspelen en doe, denk en digitale activiteiten, maar ook actief wandelen door team sportservice en sportieve beweegactiviteiten. In de toekomst hoopt men de activiteiten uit te breiden met bijvoorbeeld yoga en badminton. Hier zijn veel vrijwilligers voor nodig waar de organisatie graag mee in contact komen.

Vanaf de kick-off op woensdag 4 juni zullen de activiteiten wekelijks plaats vinden. Om De Derde Helft een goede start te geven hoopt de organisatie een groot aantal mensen op deze feestelijke opening te mogen verwelkomen. Barbara de Loor zal een rol hebben in de vorm van een sportieve warming up. Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom, voor koffie en thee wordt gezorgd. Aanmelden en meer informatie bij Tristan van der Jagt via ontmoetingscentrum@zg-aelsmeer.nl of bel 06-22468574.

Foto: Sport, spel en ontmoeten tijdens De Derde Helft bij FC Aalsmeer (foto aangeleverd).