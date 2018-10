Davanti 25 jaar: Speciaal jubileumconcert

Aalsmeer – Zaterdag 3 november is er wel een zeer speciaal jubileumconcert in de Open Hof Kerk te beluisteren. Davanti – uniek in haar soort – viert het 25 jarig jubileum en wat hebben de dames daar een zin in om dat te delen met het publiek!

Het samengestelde programma kijkt terug op het verleden en er worden dierbare composities gezongen. “Per tijdvak hebben wij voor een favoriet stuk gekozen en daar ook weer flink op geoefend.” Maar, zoals het Davanti betaamt, wordt de uitdaging niet geschuwd en zijn er ook nieuwe stukken ingestudeerd. Het openingsnummer zorgt al direct voor een verrassing. Danseressen van Omnia DanceVision spelen daarin een niet onbelangrijke rol. Twee oud-koorleden presenteren de avond en zullen gedurende het programma – dat geen pauze kent – stilstaan bij de historische en gedenkwaardige momenten.

25 jaar Davanti- ontstaan vanuit het Aalsmeer Jeugdkoor. Van de 15 koorleden zijn er acht vanaf het begin betrokken bij het koor dat ook landelijk een mooie reputatie heeft opgebouwd. Het won vele prijzen op korenfestivals en gaf meerdere concerten met nationaal bekende koren (onder andere het Nederlands Kamerkoor).

Kippenvel momenten

De avond bestaat uit voornamelijk klassiek repertoire met een eigen Davanti interpretatie. “Er zit echt kippenvel muziek bij”, aldus Ineke Zekveld, één van de koorleden. Wat zingen voor Davanti betekent wordt door middel van woord en zang wel duidelijk op deze avond. Ontspanning, dat in de eerste plaats en gezonde inspanning gezien het niveau. “Om onderdeel uit te maken van dit koor is bijzonder, het zingen met elkaar levert veel positieve energie op.” Dat telt niet alleen voor het zingen, maar ook voor het luisteren. Iedereen zal deze avond de kerk verlaten met een prettig gevoel. Davanti is een beweeglijk koor, niet dat er gedanst wordt op het podium, maar er wordt wel regelmatig van plaats verwisseld zodat het onderlinge verschil tussen de gezongen stukken wordt benadrukt. Ieder stuk krijgt een eigen klankkleur mee. En dan in zoveel verschillende talen uit het hoofd kunnen zingen! “Ja, daar studeren wij hard op. Voor ons is het belangrijk om niet van blad te lezen. Het versterkt het contact met het publiek en dat is wat wij willen.”

Kaartverkoop

Kaarten kunnen worden besteld via de website: www.davanti.nl of voor het concert aan de zaal worden gekocht. Kaarten kosten 12.50 euro per stuk (5 euro voor kinderen tot en met 12 jaar). En Let op! Houders van een Aalsmeer pas hebben gratis entree, alleen moeten zìj zich even per telefoon aanmelden: 06-30155387 (José van Vliet). Adres van de Open Hof Kerk: Ophelialaan 247.

Janna van Zon