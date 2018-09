Darten: Erik Jan wint Open Kudelstaart

Kudelstaart – Zaterdag was in het Dorpshuis van Kudelstaart de Open Dart Kampioenschap. Erik Jan Geelkerken won knap dit hoog aangeschreven toernooi. In de poule werd het hem al moeilijk gemaakt door Martin Bax en Ronald Baars. Erik Jan stond na een verliespartij tegen Martin tegelijk onder druk om de winnaarsronde te bereiken, door te winnen van Ronald lukte dit ternauwernood.

Roy Hoogervorst en Rene Verhoeven stonden ook bij elkaar in de poule, zij werden eerste en tweede en bereikten allebei na twee winstpartijen knap de halve finale. Hiermee bewees Roy dat zijn Tac Tic Titel (samen met Yorick Rekelhof) tijdens de Feestweek van Kudelstaart geen toeval was.

Finale

De finale ging echter tussen Marco Cornelisse en Erik Jan. Het was een hoogstaande finale waarin Marco op voorsprong kwam. De vierde leg leek beslissend, Erik Jan leek in een sterke leg (terug) te breken, maar Marco behield zijn voorsprong: 1–3. Erik Jan gaf de moed echter niet op en wist alsnog met sterk spel de wedstrijd om te draaien in een 4–3 overwinning. Hiermee won Erik Jan, na de twee seizoen kampioenschappen op rij, nu ook zijn eerste Open titel.

Marco bleef op twee Open titels steken, net zoveel als Wouter Rietveld, en had met een zeer mooie 156 finish ook nog eens de hoogste uitgooi van de avond. Pietje van Overbruggen en Jan Berk bereikten knap de halve finale van de verliezerronde. De finale ging echter tussen Michel van Galen en Ronald Baars. Ronald maakte zijn favorietenrol waar en besliste deze onderlinge strijd in zijn voordeel. Bij de twee spelletjes werd twee keer de pot gewonnen. Martin Bax gooide een pijl raak bij de Triple Pot, terwijl het rad van de Mystery Out stopte bij een door Ilona van Emden gegooide uitgooi (94).

Foto: Marco Cornelisse (links) naast winnaar Erik Jan Geelkerken.