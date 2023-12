Danny Zorn wint weer dartavond bij Poel’s Eye

Kudelstaart – Vorige week vrijdag was de achtste speelavond van dartclub Poel’s Eye in de Proosdijhal. De speelavond was met vijftig darters wederom goed bezocht. Dit bracht het gemiddelde aantal deelnemers dit seizoen op 43 deelnemers per speelavond, het hoogste gemiddelde van de afgelopen jaren. Onder de deelnemers bevond zich Johan van Velzen. Hij maakte eerder dit seizoen indruk door bij zijn debuut gelijk de speelavond te winnen. Ook nu kwam hij ver, maar in het zicht van de finale zat René Kruit dwars.

René leek vervolgens in de finale op weg naar de overwinning van de speelavond, maar Danny Zorn wist een 0-3 achterstand sensationeel om te zetten in een knappe overwinning. Het was alweer zijn derde overwinning dit seizoen (in vijf deelnames). Ook Tim van de Poel viel dit seizoen veelvuldig in de prijzen. Hij had twee keer op rij de hoogste uitgooi van de avond en bereikte nu voor de derde keer op rij, en de vierde keer dit seizoen, een finale. De overwinning ging echter knap naar Ronald Baars, hij won voor de achtste keer ooit het tweede niveau. Roberto Blom was uitemate goed op dreef met zijn finishes. Na 110 en 124 volgde met 160 een fantastisch slotakkoord. Dit was niet alleen de hoogste uitgooi van de avond, maar ook van het seizoen tot nu toe.

Speelavond

Volgende week vrijdag 5 januari is de volgende speelavond in de Proosdijhal. Er is een vier niveau systeem zodat iedereen zoveel als mogelijk op zijn eigen niveau terecht komt. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Kijk voor meer informatie op: www.poelseye.nl