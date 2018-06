Daniël Giacon jeugdkampioen floretschermen

Aalsmeer – Daniël Giacon is afgelopen weekend Nederlands Jeugd Kampioen floretschermen geworden. De 17-jarige Aalsmeerder wist de Nederlandse titel te behalen in de categorie Junioren. Dit is de oudste jeugdcategorie met schermers tot 20 jaar. In de poules maakte Daniël 20 punten en kreeg slechts 1 punt tegen. Daarmee had hij een vrijstelling voor de eliminatieronde met 32 schermers.

Bij het Tableau 16 versloeg hij zijn tegenstander met 15-4. De kwartfinale trok hij met 15-6 naar zich toe en de halve finale werd met een monsterzege van 15-1 gewonnen. In de finale werd het pas spannend. Daniël raakte zijn kleine voorsprong van 11-9 kwijt tegen de 20-jarige tegenstander. Bij 14-14 maakte hij een punt en dacht hij gewonnen te hebben. Deze punt werd echter afgekeurd. Vervolgens wist Daniël alsnog het winnende punt te scoren.

Dit is de achtste maal dat Daniël de Nationale titel in zijn eigen categorie heeft veroverd sinds zijn eerste kampioenschap in 2009. Slechts eenmaal greep hij naast het goud.

Daniël wil zich blijven ontwikkelen en is daarom op zoek naar sponsors. Kijk op zijn website www.danielgiacon voor de mogelijkheden.