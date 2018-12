Dammers K&G met winst het jaar uit

De Kwakel – De damleden van K&G speelden hun laatste bondswedstrijd tegen de damcombinatie DCZ uit de Zaanstreek in hun vertrouwde Fort De Kwakel. Met de morele steun van hun donateurs nog in het achterhoofd gingen ze vol vertrouwen van start.

In de eerste twee uren werd het evenwicht bijna niet verstoord op de borden. Het eerste foutje kwam van de kopman van DCZ. Adrie Voorn maakte daar dankbaar gebruik van en zette zijn voordeel vlot in winst om, 2-0. Lang werd er niet genoten van de voorsprong. René de Jong liep tegen een vernietigend plakkertje aan, 2-2. Op bord 4 stonden toen bijna al de schijven nog op het bord, het was wachten op een klapper. Dit vroege vuurwerk kwam op naam van Wim Keessen, met een geslaagde combinatie sloeg Wim bijna het hele bord leeg, 4-2 voor K&G.

Inmiddels was de stand van Wim Konst zeer penibel, met pijn en moeite wist hij nog een doorbraak naar dam te forceren. Zijn tegenstander zocht vervolgens naar winst, maar kon de winnende zet niet vinden. Wim kon zo ontsnappen en het beslissende puntje voor zijn team opeisen, 5-3 eindstand.

Over twee weken wacht een belangrijke wedstrijd tegen Almere, met dit team staat K&G op een gedeelde derde plaats in de hoofdklasse. Bij winst rest er een wedstrijd tegen koploper Purmerend, waar eventueel om de titel gespeeld kan worden. Vol goede moed dus weer het nieuwe jaar in, waarin K&G veel nieuwe leden hoopt te verwelkomen om het voorbestaan van de club te kunnen continueren.