Damesteam Drink & Drijf bouwt eigen praam

Aalsmeer – Dit jaar verschijnt er een gloednieuw damesteam aan de start van de Aalsmeerse Pramenrace: Drink & Drijf. En hoewel de naam misschien anders doet vermoeden, pakken deze dames het bijzonder serieus aan: ze bouwen namelijk zelf hun eigen praam. Niet zomaar een opknappertje, maar een volledig nieuwe, handgemaakte houten schuit, opgebouwd vanaf de spantjes tot aan de epoxylaag. Inclusief, jawel, geïsoleerd drankluik. “Als damesteam deelnemen aan de Pramenrace is altijd al een droom van ons geweest, maar een goede praam en penta bemachtigen is lastig. Nu hebben wij het geluk dat we een kort lijntje hebben met Aannemersbedrijf van der Drift Bouw waar al eerder drie gloednieuwe pramen gebouwd zijn, dus besloten wij ook onze eigen praam te maken. En dat allemaal zelf, in onze vrije avonduren.”

Want zonder de steun van Aannemersbedrijf van der Drift Bouw was dit project waarschijnlijk niet zo vlot van de wal gekomen. Het bedrijf stelde niet alleen bouwtekeningen op, maar ook een loods en professioneel gereedschap ter beschikking. Bovendien helpt eigenaar Jeroen van der Drift elke klusavond mee, een samenwerking waar de dames ontzettend blij mee zijn.

Drankluik

De praam wordt volledig gebouwd van multiplex: een materiaal dat zowel licht als stevig is. Om het geheel waterdicht te maken, wordt de romp aan het eind afgewerkt met een epoxycoating – zodat ‘ie straks niet alleen drinkt, maar ook blijft drijven. Zelfs aan praktische zaken is gedacht: “Een drankluik mag natuurlijk niet ontbreken. Prioriteiten, hè?”

Dat het bouwen van een praam geen kattenpis is, hebben de dames inmiddels aan den lijve ondervonden.

“Er komt zó veel meer bij kijken dan we dachten. Maar juist dat maakt het extra bijzonder. Het is voor ons niet alleen een race meer, het is ook een avontuur waar we als team aan bouwen, letterlijk. Gelukkig zijn we allemaal niet bang om onze handen vies te maken. Liefst wel met een wijntje in de buurt.”

Blikvanger

Drink & Drijf zal meevaren in de categorie Dames en is van plan het publiek niet alleen te imponeren met hun zelfgebouwde praam, maar ook met creatieve flair in aankleding, outfits en natuurlijk een flinke dosis gezelligheid. Het belooft dan ook een ware blikvanger op het water te worden. Want meedoen aan de Pramenrace is meer dan varen alleen: het is theater op het water.

Focus op genieten

“We kijken er enorm naar uit om ons debuut te maken en natuurlijk naar alle andere originele creaties. De race zelf is niet het belangrijkste, maar we willen wel graag winnen. Uiteraard ligt onze focus op het genieten en als het even kan met een wijntje in de hand, de wind in de rug en de zon op onze bol.”

Dus voor wie de tweede zaterdag van september langs de Aalsmeerse wateren staat: houd een oogje open voor een stoer damesteam met gouden handjes, een goed humeur en een praam die zó uit het timmeratelier komt gevaren!

Foto: De dames van team Drink & Drijf bij hun praam in aanbouw (foto aangeleverd).