Dagtocht OVAK-leden naar Gelderse Poort

Aalsmeer – Een bus vol leden van de Ouderen Vereniging Aalsmeer en Kudelstaart (OVAK) heeft woensdag 3 augustus een dagtocht naar de Ooypolder in het natuurgebied Gelderse Poort bij Nijmegen gemaakt. Vanuit de bus werd overgestapt op ‘Zonnetreinen’, die elektrisch geladen door zonnepanelen op dak, het gezelschap verder vervoerde door het gebied voor een interessante excursie met een gids. De route naar de Gelderse Poort ging vlot. Vanaf de dijken van de Rijn was duidelijk te zien dat de waterstand van deze rivier door de droogte flink was gedaald.

Diverse kleine dorpjes werden aangedaan, waaronder het kleinste dorpje van Nederland: Persingen met maar 17 inwoners was ooit nog een zelfstandige gemeente, maar behoort nu tot het grotere Berg en Dal. De route voerde deels over de ‘Zevenheuvelenweg’ die onderdeel is van het parcours van de derde dag van de Vierdaagse van Nijmegen. Na de lunch begon de rondrit met de zonnetreinen door het gebied met een gids. Die vertelde vele bijzonderheden over de polder, de vegetatie, de dieren die er leven en vondsten die zowel binnen- als buitendijks zijn gedaan. De buitentemperatuur bedroeg toen 34 graden, maar de deelnemers aanvaardden na afloop probleemloos de terugtocht dankzij de airco in de luxe bus. Voldaan en tevreden stapten de deelnemers rond kwart voor zeven in Aalsmeer weer uit de bus, waar een warme muur van buiten hen bij het uitstappen tegemoet kwam.

Uitstapjes

In de komende maanden staan nog meer dagtochten en uitstapjes bij OVAK op het programma. Deelname is alleen voor leden. De contributie bedraagt per jaar voor echtparen/partners 25 euro en 15 euro voor alleenstaanden. Nadere inlichtingen bij de ledenadministrateur via 0297-320774 of kijk op de website: www.ovakaalsmeer.nl.