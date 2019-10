Dag van je Leven zet snoezelbus weer in

Amstelland – Stichting Dag van je Leven heeft mede dankzij de mooie donatie van TeamTimmerman weer een groep ernstig meervoudig gehandicapten een bijzonder moment kunnen geven. Voor de derde keer werd de zogenaamde snoezelbus ingezet en deze keer ging de speciale bus langs bij de OTT-voorziening in de Maccabiadelaan in Amstelveen.

Net als de eerdere keren bij woonvoorzieningen in Aalsmeer en Hoofddorp werd dit ook weer een groot succes. Sommige bewoners vonden het in het begin nog een beetje spannend, terwijl andere bewoners meteen ontspanden en er heerlijk van genoten. In de bus kon iedereen genieten van een heerlijke hand en/of voetmassage, een waterbed en een massagestoel.

Ook konden ze zich verwonderen aan de waterbol, fiberglow, bubble-unit en twee blacklight-aquaria. Verschillende jaargetijden werden afgespeeld terwijl er ondertussen een heerlijk rustgevend muziekje en geluiden te horen waren. Iedereen kon rustig kiezen waar hij of zij wilde liggen of zitten in de snoezelbus. En door de tillift kon iedereen de bus in en heerlijk ontspannen.

Stichting Dag van je Leven laat wensen uitkomen en organiseert van alles voor mensen met een licht of matig verstandelijke beperking, maar deze keer was het de beurt aan deze doelgroep. Zij zijn niet in staat om mee te gaan met de jaarlijkse bootjesdag of naar het feest in de feesttent te komen.

Deze doelgroep mocht daarom niet vergeten worden. De stichting wil nog meer mensen met een ernstig meervoudige beperking laten genieten van de snoezelbus en is de mogelijkheid hiervoor aan het onderzoeken.