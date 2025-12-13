Da Capo’s Popkoor zorgt voor kerstsfeer

Kudelstaart – Een en al kerst was het donderdagavond 11 december in café Op de Hoek. Dat het echte kerstfeest pas over enkele dagen is, daar was tijdens het optreden niets van te merken. Stemmige en vrolijke kerstliedjes, met verve gezongen door Da Capo’s Popkoor, vulden het café.

Het Uithoornse koor trakteerde het publiek op bekende kerstsongs of liedjes waaraan een kerstgedachte kon worden gekoppeld, zoals ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij. Op toetsen zorgde Colijn Buis voor begeleiding en de leiding was in handen van Floor van Erp.

Als toegift werd Mr. Blue Sky van ELO gezongen (“Onze kerstliedjes zijn nu op”) en de hoop is dat meer ‘mister Blue Sky’s’ zich melden, want het koor verwelkomt graag nieuwe mannen. Hoewel de heren van Da Capo zich goed laten horen, is de groep vrouwen in de meerderheid.

Tekst: Joke van der Zee, foto aangeleverd