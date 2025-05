Cursus DigiVitaler in Bibliotheek Aalsmeer

Aalsmeer – In juni organiseert de Bibliotheek Aalsmeer de cursus DigiVitaler. Steeds meer gezondheidszaken verlopen digitaal: een herhaalrecept aanvragen, inloggen in het patiëntenportaal of betrouwbare informatie vinden over gezondheid en ziekte. Handig, maar soms best ingewikkeld. Tijdens deze cursus leer je stap voor stap hoe je hiermee omgaat.

Inhoud van de cursus

Met het lesprogramma DigiVitaler leer je hoe je je eigen gezondheidszaken online kunt regelen. De volgende onderwerpen komen aan bod: betrouwbare informatie vinden over gezondheid en ziekte via websites als thuisarts.nl of apotheek.nl; het gebruik van handige gezondheidsapps; online een vraag stellen, een afspraak maken of een herhaalrecept aanvragen; inloggen en je medische gegevens bekijken in het patiëntenportaal van de huisarts of het ziekenhuis; videobellen met de dokter.

Gratis, wel aanmelden

De cursus wordt gegeven in samenwerking met SeniorWeb en is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met het gebruik van een computer en internet. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om mee te doen. De cursus is op de vrijdagen 13, 20 en 27 juni van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek aan de Marktstraat. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Inschrijven kan door Anton Furnée te mailen via a.furnee@debibliotheekamstelland.nl of te bellen naar 020-5455556.

Foto: Bibliotheek (aangeleverd)